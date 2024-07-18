Пострадал пограничник, который невредимым отбыл две боевые ротации в Донецкой области.

На Закарпатье водитель микроавтобуса отказался останавливаться на блокпосту по требованию и применил нож против пограничника.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, после того, как 61-летний водитель отказался остановиться, его транспортное средство заблокировали.

"Он стал оказывать сопротивление. В частности, ножом порезал пограничника, который до того без единой царапины отбыл две боевые ротации в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже в присутствии полиции пограничникам пришлось применять силу и спецсредства, чтобы задержать нарушителя.

"За злостное неповиновение и нападение на правоохранителей 61-летнему мужчине грозит уголовная ответственность", - добавили в ГПСУ.

Согласно обнародованному видео, сначала мужчину попросили опустить стекло в автомобиле, но он это проигнорировал и с кем-то разговаривал по телефону. Мужчина заявил, что постановление, согласно которому он должен был остановиться на блокпосту, ему не указ.

"Что в вашей жизни такого (произошло - УНИАН), что вам "клемму" так сорвало?" - обратился пограничник к водителю, который размахивал ножом.

По информации депутата Ужгородского городского совета Виталия Глаголы, указанный водитель не захотел стоять в очереди на блокпосту и не выполнил требования об остановке автомобиля, пытаясь сбежать. Когда его микроавтобус заблокировали, он закрылся в салоне, перекрыв дорогу другим участникам движения.

"Задержать нарушителя пытались, применив физическую силу и газовый баллончик. Несмотря на это, водитель не покинул авто, а достал нож и размахивал им. После почти трех часов пограничники, применив физическую силу и наручники, все же задержали мужчину", - рассказал Глагола.

Другие нападения на пограничников

14 июля в Одесской области пограничник застрелил дезертира, который пытался бежать за границу и при задержании оказал сопротивление.

По данным правоохранителей, четверо мобилизованных мужчин сбежали с учебного полигона в Одесской области. Они планировали пересечь государственную границу вне пунктов пропуска, но в одном из населенных пунктов были задержаны пограничниками. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего.

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