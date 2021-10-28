Сегодня суд избрал подростку меру пресечения.

Адвокат виновника смертельного ДТП в Харькове Инна Данилова опровергла информацию, что родители парня якобы состоятельны и имеют связи среди чиновников.

Об этом она заявила 28 октября перед началом судебного заседания, цитирует Суспільне.

"Он не олигарх, а обычный мясник на рынке. Мать находится в Германии, приедет на следующей неделе", – рассказала Данилова.

Она добавила, что автомобиль Infiniti, на котором 16-летний Николай совершил аварию, на самом деле покупался для его матери, и все документы на авто сейчас находятся у женщины.

Читайте такжеВсплыло видео с "мажором" из ДТП в Харькове: пил водку и подарил вторую пистолет"Ключи и техпаспорт на авто находятся с матерью в Германии. Авто купила она для себя неделю назад, это б/у-авто, она оставила его на СТО, чтобы его подремонтировали. Как авто попало к Николаю, я выясняю", - сказала защитница.

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Автор: Яна Ставская