Госпитализированный находится в реанимации без сознания. Был ли он трезвым и почему лежал на рельсах – выясняют.

В Тернопольской области в результате наезда товарного поезда 32-летний мужчина остался без ног.

Как сообщили УНИАН в Центре экстренной медицинской помощи Тернопольской области, несчастный случай произошел 18 ноября в 16:12 в с. Зарудечко Збаражского района.

По словам машиниста поезда, мужчина лежал на рельсах.

С травматической ампутацией обеих нижних конечностей, в состоянии травматического и гиповолемического шока пострадавшего после оказанной медицинской помощи госпитализировали в Збаражскую райбольницу.

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Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области, соответствующих результатов анализов пока еще нет. Выяснить у пострадавшего, как он оказался на рельсах, тоже не смогли, поскольку травмированный находится в реанимации без сознания.

В полиции уточнили, что машинист, увидев мужчину, сразу начал тормозить. Однако товарный поезд вез 17 вагонов пшеницы, поэтому с таким грузом мгновенно остановить подвижной состав не удалось.

Движение поездов приостанавливалось меньше чем на час. Как только "скорая" забрала пострадавшего, а следователи зафиксировали инцидент, движение на участке восстановили.

По информации жителей села, пострадавший вел разгульный образ жизни.

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Автор: Григорий Бондарь