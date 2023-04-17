Молодого человека взяли под стражу во время судебного заседания, сообщил начальник полиции Киевской области.

В понедельник, 17 апреля, одному из организаторов скандальных вечеринок в Киеве, во время которых девушек в наркотическом состоянии снимали и насиловали на камеру, увеличили размер залога.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram. Он отметил, что соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд. Молодому человеку назначили залог в более полумиллиона гривен и взяли под стражу в зале суда.

"Сегодня, согласно решению Киевского апелляционного суда, одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал он.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Группа блогеров организовала в Киеве секс-вечеринки и насиловала девушек

Напомним, что подозрение организаторам вечеринок полиция объявила 1 февраля 2023 года. Речь идет о масштабном скандале, на который был вынужден отреагировать даже президент Украины.

В частности, в одной из столичных квартир ребята приглашали на вечеринки девушек, накачивали их транквилизаторами, а после, снимали вместе с ними контент 18+, который потом публиковали в своей блогах. При этом молодые люди обвиняли девушек в легкомысленном поведении и называли проститутками, игнорируя тот факт, что они не могли адекватно реагировать на события и издевательства, которым их подвергали.

Тогда благодарность полиции за оперативную работу выразил Владимир Зеленской. Он подчеркнул, что подобным случаям насилия нет места в украинском государстве.

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