Отравленное письмо обнаружили во время разборки почты. Полиция открыла уголовное производство.

В Одессе неизвестные направили в госучреждение конверт с ртутью.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, соответствующее заявление поступило в Малиновский отдел полиции города.

«Поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты с уличной почтового ящика в одном из конвертов обнаружено подозрительное вещество», - отметили в главке.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая