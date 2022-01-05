Туристы не смогли разжечь костер, поэтому существовала опасность, что они замерзнут в горах.

В Карпатах спасатели отыскали четырех туристов из Одессы.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, 4 января в 17:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе г. Петрос Раховского района Закарпатской области заблудились четверо туристов: трое мужчин и женщина, все с Одессы.

Туристы вышли в поход несмотря на то, что спасатели во время регистрации призвали их отказаться от путешествия в связи с плохими погодными условиями. В то же время туристы смогли подняться на Петрос, но когда спускались вниз, то из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентир и заблудились.

Читайте такжеВ Карпатах объявили штормовое предупреждение: какой погоды ждать (карта)Для поисков путешественников привлекли специалистов трех горных поисково-спасательных отделений, ведь туристы не могли разжечь костер, и существовала опасность, что они замерзнут в горах.

Туристы смогли сообщить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи отыскали в районе долины Скапеска. Туристов транспортировали в поисково-спасательное отделение, откуда они самостоятельно отправились в гостиницу.

Как ранее писал УНИАН, несмотря на то, что спасатели постоянно призывают туристов не ходить в горы, особенно зимой, без подготовки, соответствующего снаряжения и по незнакомым маршрутам, каждый год в Карпатах ищут потерявшихся. Реально ли предупредить трагедии и как в конце-концов заставить туристов задуматься, что они рискуют не только собой, но и жизнью тех, кто будет вынужден их спасать, читайте в нашем большом материале.