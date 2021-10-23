Героем оказался полицейский из Прикарпатья.

В киевском парке "Победа" сегодня спасли от утопления малолетнюю ребенка. Героическим поступком отметился случайный прохожий - он сразу прыгнул в воду.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook. Там также обнародовано видео.

"Позже оказалось, что мужчину зовут Игорь Николаевич и он является правоохранителем из Ивано-Франковщины. Спасибо вам, господин Игорь", - говорится в сообщении.

В комментариях одна из свидетелей инцидента рассказала, что спасенной девочке на вид 4-5 лет, первым в воде ее увидела другая прохожая. Далее вышеупомянутый мужчина вытащил ее, а другой прохожий снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.

Читайте такжеВ Черкасской области мужчину за убийство 4-месячного сына приговорили к трем годам тюрьмы

"Ребенок плакал, ни слова не было слышно из его уст. Он не разговаривал. Мать появилась через минут пять. Вопросов к ней было бы много, если бы они так быстро не сбежали с ребенком. Полиция была быстрее, чем сама "скорая", - пишет она. И добавила, что спасенная девочка была в памперсе и одета не по сезону. В воде остались плавать ее резиновые сапожки.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком в авто: в сети показали видео инцидента.

Автор: Юрий Годован