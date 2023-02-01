Общая сумма установленных необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 млн долларов США.

Исполняющую обязанности главы налоговой службы Киева Оксану Датий разоблачили на многомиллионных схемах.

"Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", - сообщили в ГБР, добавляя, что это повлекло тяжкие последствия.

Напомним, с 07 февраля 2022 и по настоящее время исполняющей обязанности начальника Главного управления ГНС в Киеве является государственная служащая 4 ранга Оксана Датий.

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Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

"Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую принимают в них участие за систематическое получение оплаты своих" услуг", - заявили в ГБР.

Также оперативники изучают образ жизни и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, который, как отмечается, не соответствует уровню ее официальных доходов.

"У нее 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, две машины стоимостью около 150 тысяч долларов США. При этом одно из авто чиновницы стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США. Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами", - информируют в ГБР.

Отмечается, что общая сумма установленных необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 млн долларов США.

Обыски у и. о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий-интересные подробности

1 февраля в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, сотрудники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы и.о. главы киевской налоговой Оксаны Датий. По информации ГБР, во время следственных действий уже найдено 158 тыс. долларов США, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, элитные часы, автомобили и другое.

По информации СМИ, во время обыска у и. о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий нашли список желаний, среди которых миллион долларов, соболиная шуба и элитный часы Breguet.

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