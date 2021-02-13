Предположительно, погиб охранник.

Во Львове произошло обрушение в одноэтажном здании. На месте спасатели достали из-под завалов погибшего мужа.

Об этом говорится в сообщении управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

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Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метрах.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.

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Автор: УНИАН