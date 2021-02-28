По словам очевидцев, повреждены пять-шесть автомобилей / фото Думская
В Одессе на автостоянке рухнула часть каменного забора, повредив несколько автомобилей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Отмечается, что часть 3-метрового забора упала на припаркованные машины на улице Средней, 62.
По словам очевидцев, повреждены пять-шесть автомобилей.
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