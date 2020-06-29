На шахте в Луганской области произошел обвал, погиб горняк – глава профсоюза Волынец
10:56, 29 июня 2020Происшествия
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Еще одного горняка с многочисленными переломами доставили в больницу.
Иллюстрация REUTERS
В результате обвала на шахте «Привольнянская» на Луганщине погиб шахтер.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
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«В 23:30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска», - написал он.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пока не предоставила данных об этом происшествии.
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