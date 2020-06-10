Обвал дома в Одессе: пострадавшего мужчину госпитализировали

Сегодня ночью в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10.

В Одессе госпитализирован мужчина, пострадавший во время обрушения 4-этажного жилого дома на улице Ясной.

Как сообщили УНИАН в мэрии города, 58-летний мужчина, получивший рваную рану бедра, изначально, ночью, от госпитализации отказался.

«Однако позднее его состояние ухудшилось, и примерно в 15:00 он вернулся в больницу. Сейчас пострадавший госпитализирован в Одесскую городскую клиническую больницу №1», - сообщили в мэрии.

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Как сообщил журналистам дежурный хирург ГКБ № 1 Алексей Кацап, у пострадавшего, кроме ранения бедра, множественные ссадины. Мужчина поступил в больницу в состоянии средней тяжести.

«Сейчас состояние стабильное», - сказал Кацап.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10. Сообщалось, что пострадал местный житель, который не нуждался в госпитализации.

Чиновники мэрии заявили, что причина может быть в самовольной реконструкции квартиры, где жильцы залили на деревянные перекрытия бетон. Как утверждают общественники, обвал произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостроями.

Ранее, в мае, в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов - по улице Торговой, 20, на Среднефонтанской, 29 и на Польском спуске,9. В апреле рухнул дом-памятник архитектуры на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова.

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