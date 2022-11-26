В результате удара частично разрушены 7 частных домов, взрыв вызвал пожар.

Количество раненых в результате ракетного удара по Днепру возросла до шести, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Уже шестеро пострадавших через вражеский удар по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии", - отметил он.

Резниченко добавил, что российские оккупанты попали по мирному кварталу города.

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Удар по Днепру сегодня: что известно

Сегодня днем в Днепре прогремели мощные взрывы. Впоследствии мэр города Борис Филатов сообщил о"прилетах".

Он сообщил, что городские коммуникации и инфраструктура не пострадали, однако произошли автоматические отключения нескольких ТП.

Позже глава ДОВА Резниченко сообщил, что в результате обстрела частично разрушены 7 частных домов.

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