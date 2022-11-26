В городе произошли автоматические отключения.

Мощные взрывы прогремели в Днепре в субботу, 26 ноября. Мэр города Борис Филатов сообщил о "прилетах".

"По предварительным данным, после прилета, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от военной администрации", - говорится в сообщении.

Он указал, что аварийные службы уже все выехали на место инцидента.

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В то же время в местных Telegram-каналах сообщают, что на месте взрыва произошел пожар. Якобы горит дом в частном секторе.

Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.