Прямым попаданиями разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.

Российские оккупанты сегодня, 26 ноября, нанесли авиаудар по Часовому Яру в Донецкой области.

В результате обстрела три человека получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, прямым попаданиями разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.

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"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским на Донбассе. Прилететь может куда угодно и когда угодно", - подчеркнул Кириленко и в очередной раз призвал людей эвакуироваться из области в более безопасные регионы.

Война в Украине: ситуация на Донетчине

Россия вторглась на территорию Донецкой области еще в 2014 году после оккупации Крыма. С тех пор в регионе неспокойно. 24 февраля этого года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, и Донетчина стала одним из наиболее опасных регионов.

В частности, в начале октября российские оккупанты попали в общежитие учебного заведения во временном овраге. 22 ноября захватчики в очередной раз обстреляли Часов Яр, в результате обстрела ранены двое людей. Тогда же под российский обстрел попал и Торецк, где зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, а также повреждены складские помещения.

На днях в Нацполиции сообщили, что в Бахмуте на Донбассе, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Тем не менее, по данным британской разведки, новомобилизованные российские резервисты уже понесли большие потери в районах Сватово и Бахмута на Донбассе. В частности, в Донецкой области резервисты погибли в большом количестве во время лобовых штурмов хорошо оборудованных украинских полос обороны вокруг города Бахмут.

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