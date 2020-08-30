Инцидент произошел вечером 27 августа вблизи города Люботин.

Суд арестовал девятерых задержанных после обстрела автобуса на Харьковщине.

Об этом поздно вечером в субботу сообщила пресс-служба полиции региона.

"По определению судьи Киевского районного суда они 60 суток будут находиться под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Обстрел автобуса: что произошло на Харьковщине

27 августа около 19:10 возле города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi вышла группа людей, которые совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекла и обстреляли из травматического оружия.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

В результате происшествия в больницу доставили четверых пострадавших.

Полиция задержала 14 злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что вблизи Харькова расстреляли автобус с членами Общественного движения "Патриоты - за жизнь". Он утверждал, что обстрел осуществили активисты "Азова" и "Национального корпуса".

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Автор: Юрий Годован