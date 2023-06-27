28-летняя женщина еще живого парня облила бензином и подожгла, а затем тело закопала в лесополосе.

Тело 26-летнего парня, о пропаже которого в Обуховское управление полиции Киевщины обратилась мать нашли закопанным в лесопосадке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

После обращения матери полиция начала поиски жителя села Зеленый Яр и установила, что между 28-летней родственницей и потерпевшим возник конфликт на фоне денежного долга.

В сообщении отмечается, что сначала женщина устроила физическую расправу, затем облила парня бензином, подожгла спичку и бросила на него.

"Поняв последствия содеянного, злоумышленница решила потушить пламя. Она перетащила тело к ближайшему водоему. Однако от полученных травм юноша погиб", - сообщает полиция.

Глава полиции Киевщины Андрей Небитов рассказал, что позже, чтобы скрыть преступление, тело мужчины в багажнике автомобиля вывезли в отдаленную лесополосу, где похоронили.

Он сообщил, что женщину задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи сообщили женщине о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК), ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На видео допроса, которое показали правоохранители, подозреваемая спокойно рассказывает, что они сначала поссорились и ее "взбесило, что он такой обалдуй". Она позвала его на берег реки для разговора, где он ее, вроде бы, оскорблял. Женщина говорит, что в "состоянии аффекта" облила его бензином, бросила спичку - начала гореть трава и мужчина. Рассказывает, что начала тушить огонь, сдирала одежду, чтобы меньше было ожогов, а мужчина хрипел. Потом тело еще тянули к воде.

Инциденты с сожжением в Украине

В Кривом Роге к 9 годам тюрьмы приговорили приемных родителей, которые расчленили и сожгли тело свои дочери.

По информации полиции, девочка пропала летом 2017 года. На поиски 5-летнего ребенка был ориентирован весь личный состав полиции города. Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что к ее исчезновению причастны приемные родители.

Следствием было установлено, что тело ребенка расчленили и сожгли, а обугленные останки затопили в водоеме. Результаты экспертных исследований показали, что найденные в реке останки принадлежат пропавшей девочке. В надругательстве над телом приемной дочери правоохранители заподозрили ее приемных родителей. В ходе досудебного расследования следователи собрали бесспорные доказательства их вины и направили обвинительный акт в суд.

24 января, приговором Дзержинского районного суда города Кривой Рог обвиняемые признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 297 (Надругательство над телом погибшего), а также по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что каждому из супругов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.