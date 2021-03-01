В городе Бердичев Житомирской области ночью 1 марта между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, по данному факту открыто уголовное производство.
«По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими», - рассказала она.
Кроме того, по словам Ващенко, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.
Читайте такжеВ Польше произошла драка между украинцами и грузинами, есть пострадавшиеРуководитель пресс-службы не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские.
«Они полицейские, их должностей я не знаю», - отметила Ващенко.
По информации местных СМИ, конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.
В Сети появилось видео конфликта.
Вас также могут заинтересовать новости
- Под Житомиром женщина пошутила, что убила соседа - копы приехали и нашли труп
В Ривненской области мужчина из-за ревности загнал нож в шею своему товарищу (фото)
В Николаеве мужчина пришел в супермаркет без маски и распылил газ в охранников (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram