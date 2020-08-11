В Запорожской области молодая девушка издевалась над животными и снимала порно

Девушке объявлено о подозрении. Ей грозит до восьми лет заключения.

В Запорожской области 24-летней жительнице села Вольнокурьяновское объявлено подозрение в издевательстве над животными, создании и распространении порноконтента.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

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По данным правоохранителей, девушка снимала и размещала в соцсети видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера.

«Часть из этих роликов она продавала на тематических форумах. Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен. Остальной контент подозреваемая размещала в соцсети для свободного доступа. Также установлено, что девушка снимала видео «под заказ», - говорится в сообщении.

В доме девушки правоохранители провели обыск. По результатам изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны и банковские карточки. В рамках расследования уголовного производства следователь назначил экспертизы изъятых аудио и видеофайлов.

Отмечается, что на основании выводов первой экспертизы злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.

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