Пассажиры остались равнодушными к тому, что происходило \ скриншот с видео
В Запорожье в коммунальном автобусе пенсионера ограбили, а потом еще и избили.
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Как сообщает Forpost во время поездки у дедушки украли из кармана телефон. Когда он это понял, то начал спрашивать. После этого на него набросился другой пассажир и начал бить.
Драку видели другие пассажиры, которых немало было в салоне автобуса, но никто из них не вмешался.
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