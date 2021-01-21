На дедушку с кулаками набросился один из пассажиров.

В Запорожье в коммунальном автобусе пенсионера ограбили, а потом еще и избили.

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Как сообщает Forpost во время поездки у дедушки украли из кармана телефон. Когда он это понял, то начал спрашивать. После этого на него набросился другой пассажир и начал бить.

Драку видели другие пассажиры, которых немало было в салоне автобуса, но никто из них не вмешался.

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Автор: УНИАН