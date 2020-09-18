В Запорожье в результате ДТП погибли трое граждан Королевства Марокко, еще трое госпитализированы.
Читайте такжеВ Запорожье автомобиль влетел в билборд и загорелся, есть жертвы – СМИ (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Отмечается, что 17 сентября около 19:40 водитель автомобиля BMW, двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской, в районе электроопоры допустил занесение транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 40-летнего водителя. После чего водитель BMW выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства.
«В результате ДТП 21-летний водитель BMW и два его пассажира - парень-сверстник и 17-летняя девушка - погибли на месте», - говорится в сообщении.
По данным полиции, еще трое пассажиров - 20-летняя девушка и два парня 20-ти и 23-х лет - доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии - граждане Королевства Марокко.
Водитель и пассажир другой иномарки не пострадали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц"). Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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