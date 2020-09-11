Инцидент произошел в июле 2019 года в одном из спальных районов Запорожья на глазах у свидетелей.

Виталия Чайковского, который поджег свою невесту под ее домом, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Такой приговор вынес сегодня суд в Запорожье, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Житомирщине в результате падения дельтаплана погиб пилот (фото, видео)

Как сообщил журналист из зала суда, на заседании мужчина вел себя спокойно и был внутренне готов к самому жесткому решению судей в отношении себя.

Кроме того, суд решил взыскать 1 миллион гривень морального вреда в пользу родственников погибшей, а также 200 тысяч гривень, которые родные потратили на лечение девушки.

Ранее осужденный пытался убедить судей в том, что совершил такое с любимой сгоряча, однако судьи объяснение мужчины отвергли.

Что известно о преступлении

Инцидент произошел в июле 2019 года в одном из спальных районов Запорожья на глазах у свидетелей. Пара поспорила, и мужчина, заранее купивший канистру с бензином, вылил горючее на девушку, подпалив ее.

Потерпевшей оказалась местная жительница Анастасия Ковалева. В результате возгорания она получила 90% ожогов кожи и уже вскоре скончалась в больнице.

Сам злоумышленник – Виталий Чайковский – был сразу задержан. Правоохранителям он доказывал, что поджег невесту нечаянно: просто хотел напугать.

В то же время подруги погибшей рассказывали, что Чайковский был по отношению к девушке ревнив, не разрешал даже встречаться с друзьями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская