В Закарпатской области вчера в результате огнестрельного ранения скончался 23-летний пограничник отдела пограничной службы «Соломоново» Чопского отряда.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что о происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда.
Читайте такжеНа украинско-венгерской границе задержали молдавского дипломата на контрабанде сигарет
«Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением», - говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.
Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.
Другие Новости Закарпатья
- В Ужгороде неизвестные выхватили у женщины пакет с 200 тысячами гривень выручки
- В Ужгороде полицейские задержали 15-летнего парня за разбойное нападение на АЗС (видео)
- На Закарпатье целую ночь пылала лыжная фабрика: что от нее осталось (фото)
- На Закарпатье будут судить двух мужчин, причастных к исчезновению местного жителя
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram