Устанавливаются обстоятельства, приведшие к гибели военнослужащего.

В Закарпатской области вчера в результате огнестрельного ранения скончался 23-летний пограничник отдела пограничной службы «Соломоново» Чопского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что о происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда.

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«Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением», - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

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Автор: Светлана Макринская