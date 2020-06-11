На Закарпатье на границе с Румынией образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей

По данным таможенников, очередь состоит из украинских заробитчан, которые выезжают в Европу.

В Закарпатской области перед пунктом пропуска «Дьяково-Халмеу» на украинско-румынской границе со вчерашнего дня образовалась большая очередь из транспортных средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатской таможне Гостаможслужбы Украины.

Как уточнили в ведомстве, перед пунктом пропуска «Дьяково-Халмеу» в направлении «выезд из Украины» на сегодняшний день скопилось около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей.

«Причина - выезд преимущественно граждан Украины на заработки. Некоторые страны ЕС ослабили карантин, поэтому граждане следуют транзитом по территории Румынии и Венгрии», - добавили на таможне.

В Закарпатской таможне также сообщили, что количество транспортных средств, которые выезжают и находятся на подъезде к пункту пропуска, продолжает увеличиваться, ведь у граждан отсутствует выбор альтернативных маршрутов и мест пересечения государственной границы.

«Как известно, это вызвано карантинными ограничениями, установленными в других пунктах пропуска сопредельных стран», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также отмечается, что Закарпатская таможня Гостаможслужбы совместно с представителями Мукачевского пограничного отряда ГПСУ принимают меры по предотвращению создания очередей как перед пунктом пропуска «Дьяково», так и на въезд в Украину. В частности, с этой целью проведены встречи с представителями таможенных и пограничных органов Румынии по ускорению таможенного и пограничного контроля, оптимизации размещения транспортных средств в зоне накопления таможенного поста.

Закарпатская таможня также обратилась к путешествующим с просьбой учесть эту информацию при выборе пункта пропуска «Дьяково-Халмеу» для пересечения украинско-румынской границы и, по возможности, перенести свое путешествие, или выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска через государственную границу. Речь идет о возобновлении полноценного пограничного движения на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией, Молдовой.

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