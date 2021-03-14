В результате инцидента никто не пострадал.

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть поселка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Около 20:00 правоохранителям поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части поселка Томашполь. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле Porsche Cayenne", - говорится в сообщении.

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Для задержания вооруженного мужчины на территории области вводилась в действие полицейская операция.

"Около 23:00 подозреваемый был задержан на территории пгт Агрономическое Винницкого района", - сообщили правоохранители.

Им оказался 35-летний житель Винницы. Мужчину задержали в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку.

По предварительной информации, мужчина находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт Томашполь.

"Он возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта", - говорится в сообщении.

Такие действия квалифицированы следствием как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление может грозить до десяти лет заключения.

Сейчас следствием готовятся материалы для объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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Автор: Юлия Янкевич