Женщина предлагала бывшему прокурору, который является фигурантом уголовного дела, за десятки тысяч долларов "закрыть" производство.

В Одессе к 10 годам лишения свободы приговорена жительница Хмельницкой области, которая хотела "развести на деньги" бывшего прокурора Одесской области, который фигурирует в резонансном деле насчет "махинаций с землей".

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в суде доказано, что женщина представилась экс-прокурору родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В частности, бывшему руководителю прокуратуры Одесской области она предложила помощь в закрытии уголовного производства в отношении него. Расследование этого дела осуществлялось подразделением НАБУ, а цена "помощи" через якобы родственника из САП должна была стоить экс-прокурору 40 тыс. долларов", - рассказали в пресс-службе.

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При этом женщина настаивала, что "сделка" может состояться только при ее личном посредничестве.

Как отмечается, прокурор обратился с соответствующим заявлением в СБУ. Злоумышленницу задержали после получения "гонорара". В ходе следствия установлено, что никаких родственных связей с сотрудниками САП у нее нет. Ей инкриминировали мошенничество и попытку предоставления взятки (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Сейчас она получила 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СБУ, осужден организатор мошеннической схемы, которую якобы покрывало руководство САП. Разоблачена женщина была в ноябре 2021 года.

"В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнице "аванса", а затем задержали после получения ею всей суммы", - рассказали в управлении.

В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что 65-летняя фигурантка ранее уже была осуждена за аналогичное преступление - мошенничество.

"Она "разводила" людей на деньги - очень большие суммы. Даже сидела за мошенничество и, что интересно, тогда женщина тоже получила 10 лет тюрьмы. Из них отсидела где-то половину срока и вышла на свободу по амнистии", - рассказал УНИАН правоохранитель.

По данным источника, в Одессе в качестве жертвы женщина выбрала бывшего областного прокурора Олега Жученко. Она находила соответствующую информацию в интернете, выяснила, кто именно руководит в САП и тому подобное. Собрав "досье", позвонила Жученко и тому подобное.

Интересные новости Одесской области - в каком деле фигурирует Олег Жученко

В октябре 2021 года правоохранители сообщили о подозрении в причастности к схеме по присвоению земли и бюджетных средств в Одессе 16 лицам, которые завладели активами громады и легализовали полученные доходы. Среди фигурантов есть, в частности, городской голова Геннадий Труханов и Олег Жученко.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов фигуранты разработали схему завладения средствами местного бюджета и земли для ее дальнейшей застройки. Общий размер ущерба, который нанесен громаде, составляет 689 миллиона гривень.

В частности, экс-прокурора подозревают в завладении землей и получении взятки в виде квартиры. Сейчас в отношении него материалы выделены в отдельное производство.

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