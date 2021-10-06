Правоохранители узнали о преступной схеме, к которой причастны 16 человек.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности дела о земельных махинациях мэра Одессы Геннадия Труханова и местных чиновников.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы, мэру Одессы и еще трем должностным лицам Одесского городского совета", – напомнили в ведомстве.

Действия подозреваемых правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

В САП уточнили, что всего следствие установило причастность к схеме 16 человек.

Читайте такжеПойманный на миллионной взятке замглавы Харьковского облсовета ушел в декретВ рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для ее дальнейшей застройки.

Отмечается, что в результате незаконных действий за указанный период шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность.

Кроме того, из местного бюджета незаконно потрачен 131 млн гривень.

Общий размер нанесенного ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн гривень.

Напомним, 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования детективами НАБУ и САП уголовного производства.

По ее словам, реальное завладение землями фигуранты дела называли арендой, "забыв" о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния.

По данным СМИ, среди подозреваемых, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, фигурируют и другие чиновники мэрии, в частности муж депутата городского совета от партии "Доверяй делам" Светланы Осауленко Александр Ахмеров.

Также в деле якобы фигурируют компании, связанные с известным бизнесменом Владимиром Галантерником, которому, по неофициальным данным, вручили подозрение заочно.

Автор: Антонина Доломанжи