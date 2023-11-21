Речь идет о военной части в Черниговской области.

Аудит Министерства обороны выявил нарушения в одной из воинских частей почти на 40 млн грн.

Как отмечается в сообщении на сайте Минобороны, Служба внутреннего аудита министерства в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

"Аудиторы установили нарушения, которые привели к убыткам государству на сумму 38,8 млн грн. В частности самое масштабное из четырех нарушений - безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, повлекшее 37,1 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

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Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем существенно изменяли условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

"Причем в период с октября 2022-го по апрель 2023 года, когда Генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для пользования не превысила 15% от закупленных", - отметили в Минобороны.

Кроме того, были установлены и другие нарушения на общую сумму 1,7 млн грн.

Подчеркивается также, что во время проверки Службы внутреннего аудита Минобороны были установлены факты препятствования действиям аудиторов.

"Относительно нарушений должностных лиц - в частности командира воинской части - приведших к потерям из госбюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Проверки в Минобороны: проблемы с топливом

Недавно Минобороны решило обязать поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным и зеленым цветами. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко красного цвета, а в бензин – зеленого.

Отмечается, что маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребление на местах относительно смешиваний топлива. Ведь качество топлива для военной техники имеет важнейшее значение.

Отмечается, что промаркированное топливо будет невозможно разбавить так, чтобы цвет полностью исчез: даже если его разбавить очень сильно, например, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

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