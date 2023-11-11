Дизтопливо и бензин для украинских военных будет цветным.

Минобороны решило обязать поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным и зеленым цветами. Согласно с сообщением оборонного ведомства, в дизельное топливо будет добавлен краситель ярко красного цвета.

"Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребление на местах относительно смешиваний горючего. Качество горючего для военной техники имеет важнейшее значение", - пояснили в Минобороны.

Отмечается, что промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез: даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

Видео дня

Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

"Для бензина также будет внедрен свой краситель - зеленого цвета", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится.

Топливо для ВСУ

Как сообщал УНИАН, в начале широкомасштабного вторжения, топливо для ВСУ было в приоритете, в пределах страны гражданских призвали не пользоваться авто без необходимости. На тот момент в Украину поставлялось топливо в основном из Польши, Румынии, Словакии и других приграничных стран. Однако среди наших импортеров появилась и Западная Европа, которая никогда не поставляла сюда нефть и нефтепродукты. На рынке горючего самая большая проблема тогда была с дизельным топливом.

Вас также могут заинтересовать новости: