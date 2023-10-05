Об их назначении объявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей для действующего главы Министерства обороны Рустема Умерова как альтернативу Анне Маляр и другим известным лицам, которых уволили с должности после отставки бывшего главы ведомства Алексея Резникова.

О новых назначениях Умеров объявил на своей странице в Facebook в четверг, 5 октября. Кабмин утвердил на должности Ивана Гаврилюка, Дмитрия Клименкова и Станислава Гайдера.

Иван Гаврилюк будет занимать должность заместителя главы Минобороны Украины по вопросам военно-технической политики. Он будет отвечать за развитие ВВТ Сил обороны, перепрофилирование украинского оборонно-промышленного комплекса в соответствии со стандартами НАТО, а также за сотрудничество со странами партнерами по оружию.

Видео дня

Ранее Гаврилюк работал в Генштабе и занимал должность командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины. Также он был заместителем Начальника генерального штаба ВСУ и руководил главным управлением логистики.

Дмитрия Клименкова назначили заместителем Минобороны по вопросам закупок. На новой должности он будет заниматься стандартизацией, систематизацией и контролем соответствующих процессов. Также среди его приоритетов - запуск Агентства нелетальных закупок.

Ранее Клименков работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз", а также занимал должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины, руководил крупными проектами в известной шведской компании Ericsson.

Станислав Гайдер назначен заместителем по вопросам институционального развития министра Умерова.

"Главный приоритет - развитие устойчивой и целостной институции Министерства обороны, которая опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность", - отметил задачи должности Гайдера действующий министр.

Ранее Гайдер был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs).

"Нулевая толерантность к коррупции и эффективность - важнейшие принципы работы Министерства обороны. Уверен, что новые члены команды реализуют поставленные цели", - резюмировал Умеров.

Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины в сентябре

В сентябре 2023 года Кабинет министров Украины начал масштабную реорганизацию министерства обороны Украины в связи со сменой главы ведомства: на место бывшего министра Алексея Резникова избрали Рустема Умерова. Последний в 2022-2023 годах занимал должность главы Фонда государственного имущества Украины.

18 сентября Кабмин официально уволил всех заместителей Резникова: Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова.

Вас также могут заинтересовать новости: