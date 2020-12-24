Сейчас задержаны четверо из семи участников банды.

В Тернополе злоумышленники похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 800 тыс. долл.

Читайте такжеЖестоко бил прямо возле касс: СМИ узнали подробности инцидента в маркете Днепра (видео)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, уроженец Тернопольщины, который сейчас проживает в Киеве и занимается бизнесом, связанным с криптовалютой, в минувшие выходные приехал в Тернополь с женой к родственнику на день рождения.

В субботу, 19 декабря, около 19:00 на выезде из Тернополя группа неизвестных тремя автомобилями заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев наручники. Жену посадили в другое авто и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и транспортное средство мужчины – Toyota Camry.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, нападавшие начали требовать у мужчины несуществующий долг в размере 800 тыс. долларов. Его жену они сначала силой удерживали в автомобиле, а потом – в гостиничном номере. Мужчину держали в транспортном средстве, где целую ночь систематически наносили телесные повреждения, используя огнестрельное оружие для запугивания.

О преступлении и своем месте пребывания сообщил сам потерпевший уже под утро после ночи пыток благодаря тому, что второй мобильный телефон похитители не нашли во время обыска.

На момент приезда оперативников уголовного розыска, следователей, патрульной полиции и бойцов спецподразделения КОРД злоумышленники успели скрыться.

Жену пострадавшего правоохранители нашли в одном из отелей Тернополя. К ней физическую силу не применяли.

Правоохранителям удалось задержать двух из семи подозреваемых – соорганизатора и исполнителя.

Вчера им объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тыс. грн соответственно.

Еще одного похитителя поймали через полтора суток после совершения преступления. Самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор. В отношении него в суде находится уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Место пребывания еще троих подозреваемых устанавливается. Сейчас известно, что один из них уже успел пересечь границу.

Всем злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц), 189 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц) и 289 (незаконное завладение транспортным средством организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего).

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Автор: Андрей Вацик