16 апреля 2019 года в Тернополе в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили тело 27-летней владелицы тату-салона Татьяны Подашевской. В убийстве женщины обвинили 26-летнего жителя Тернополя Андрея Горбатюка.

Мужчина пришел к женщине домой, чтобы завершить процесс нанесения татуировки. Из-за ссоры, которая возникла между ними во время общения, он набросился на татуировщицу и начал наносить удары ножом. На теле потерпевшей судебно-медицинский эксперт обнаружил 99 колото-режущих ран. Женщина умерла в результате массивной потери крови. На ее шее также выявили следы от укусов клыками.