В Тернополе обвиняемого в жестоком убийстве 27-летней владелицы тату-салона приговорили к пожизненному заключению.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня вынес Тернопольский горрайонный суд.
Читайте такжеДемон-убийца: Тернопольщина поражена резонансным преступлениемОтмечается, что мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (ч. 2 ст. 115 УКУ), и приговорен к пожизненному заключению.
Также его обязали уплатить родным погибшей 500 тыс. грн.
Жестокое убийство владелицы тату-салона в Тернополе: что известно
16 апреля 2019 года в Тернополе в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили тело 27-летней владелицы тату-салона Татьяны Подашевской. В убийстве женщины обвинили 26-летнего жителя Тернополя Андрея Горбатюка.
Мужчина пришел к женщине домой, чтобы завершить процесс нанесения татуировки. Из-за ссоры, которая возникла между ними во время общения, он набросился на татуировщицу и начал наносить удары ножом. На теле потерпевшей судебно-медицинский эксперт обнаружил 99 колото-режущих ран. Женщина умерла в результате массивной потери крови. На ее шее также выявили следы от укусов клыками.
Нападавшего задержали и арестовали. Мужчина имеет необычную внешность - у него разрезанный пополам язык, острые клыки, изменена форма ушей, а также сделан татуаж глаз.
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