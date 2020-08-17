В Шостке житель общежития пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее сестренку

Жертвами нападавшего стали 12-летняя девочка и ее 7-месячная сестренка.

В городе Шостка Сумской области сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство и изнасилование двух малолетних детей.

Как рассказал УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких, о том, что в одном из общежитий Шостки жертвой мужчины стали малолетние дети, 15 августа правоохранителям сообщили свидетели происшествия.

«На месте происшествия правоохранители обнаружили нетрезвого жителя этого же общежития и двух детей – 12-летнюю девочку и ее 7-месячную сестренку. Вызванные медики «скорой» установили у младенца повреждения головы», - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что, воспользовавшись отсутствием в соседской комнате взрослых, нетрезвый мужчина ворвался в чужое жилье и потянул 12-летнюю девочку на кровать, срывая с ребенка одежду, и пытался изнасиловать. А когда от крика заплакал младенец, мужчина схватил его и начал бить головой об пол.

«Присутствующая во время нападения подружка старшей девочки стала звать на помощь соседей. Именно они оттащили нападавшего от младенца и сообщили обо всем в полицию», - отмечается в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Полицейские задержали нападавшего, который находился в состоянии нарко- и алкогольного опьянения, в порядке статьи 208 УПК Украины. Сам он, протрезвев, категорически отрицает свою причастность к содеянному.

По информации Крупецких, сегодня, 17 августа, в рамках открытого уголовного производства следователи объявили злоумышленнику о подозрении в совершении двух преступлений - по ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 УК Украины (покушение на изнасилование малолетнего ребенка) и будут просить суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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Автор: Виталий Кохан