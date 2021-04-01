За расследование трагедии взялась полиция.

Во время школьного перерыва в Лучанской СОШ в Полтавской области внезапно скончался 12-летний мальчик.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел на лестнице в помещении учебного заведения. Парень поднимался с друзьями и вдруг упал. Ребенку сразу же начали оказывать неотложную помощь – делали массаж сердца и искусственное дыхание. Медики применили дефибриллятор. Но все усилия были напрасными, школьник умер.

Окружение умершего говорит, что у парня не было никаких проблем со здоровьем. Его мать работает в больнице, поэтому за ребенком следили. Подросток интересовался спортом. В то же время в тот день занятий по физкультуре и дополнительных физических нагрузок не было.

За расследование инцидента взялась полиция.

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Автор: Яна Ставская