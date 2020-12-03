Местные жители обратились в полицию.

В городе Измаил Одесской области неизвестные убивают кошек и отрезают им лапы.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, которые утверждают, что происходящее уже носит системный характер.

В частности, информацию об этом и соответствующие фото обнародовала общественная организация «Котопес».

«Внимание, в Измаиле вновь орудует маньяк или группа нелюдей, которые зверски убивают животных. Недавно зоозащитники обнаружили изувеченные трупы маленьких котят на улице Репина, ближе к проспекту Суворова и на следующий день, вновь на Ивана Франко - котята со вспоротыми животиками и отрезанными лапками», - говорится в сообщении.

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В частности, одна из местных жительниц написала, что выпустила кошку ночью на улицу (животное попросилось в туалет), а утром нашла ее возле своего дома убитой, без всех четырех конечностей.

Местные жители обратились в полицию.

Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: Лариса Козовая