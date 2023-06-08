Дедушка закопал внука во дворе в яме, которую подготовил под ветряк.

Очередное ужасное убиство произошло в Одесской области. В селе Нерубайское 84-летний мужчина убил внука и говорил соседям, что тот вступил в ряды ВСУ, сообщили в региональном главке Национальной полиции.

"Несколько дней назад в полицию обратилась жительница этого села с заявлением об исчезновении 41-летнего знакомого", – рассказали правоохранители.

Они начали поиски мужчины, опросили его знакомых и 84-летнего дедушку, к которому тот накануне исчезновения заходил в гости.

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Выяснилось, что именно дедушка причастен к преступлению. В конце апреля между родственниками произошла словесная перепалка. Во время конфликта старик схватил охотничье помповое ружье и дважды попал в голову внуку. От полученных ранений мужчина погиб, а пожилой злоумышленник, чтобы скрыть содеянное, дождался вечера и закопал тело в яму. Как уточнили в полиции, эта "могила" была подготовлена для установки ветряка во дворе дома.

Потом соседям, интересовавшимся отсутствием мужчины, дедушка рассказывал, что внук имел желание пойти на службу в ряды ВСУ и, видимо, сейчас защищает страну от оккупантов.

Полицейские провели обыск домовладения, во время которого нашли тело покойника и изъяли ряд вещественных доказательств, представляющих интерес для следствия, в том числе и ружье.

Фигурант в содеянном признался, его задержали. Пенсионеру инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ). Деду грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Выйдет ли он когда-нибудь на волю – вопрос, скорее, риторический. Сейчас решается вопрос об избрании пенсионеру меры пресечения.

Убийства в Одесской области - что сообщалось

В марте в Одесской области произошло жуткое событие – мужчина убил жену-инвалида и совершил самоубийство. Как сообщали местные жители, это произошло в селе Подгорное, где в хлеву, который расположен на территории частного домохозяйства, был найден повешенным хозяин. В дальнейшем, в доме обнаружили жену мужчины – у прикованной к постели женщины было перерезано горло. Убив ее, мужчина пытался укоротить себе жизнь, порезав вены на руке, но неудачно. Потом он пошел к хлеву, и повесился на балке.

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