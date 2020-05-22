На Хмельнитчине ремонт канализационного коллектора обернулся трагедией (фото)

Еще один человек пострадал.

В Хмельницкой области в городе Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень. В результате этого один человек погиб, еще один пострадал.

Инцидент произошел вечером 21 мая. В результате под завалом оказались два человека, сообщают спасатели.

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На место происшествия экстренно прибыли местные спасатели. Они подняли пострадавших на поверхность. Одного из мужчин удалось спасти, его передали медикам скорой помощи.

Второму медики провели реанимационные меры, но они не дали результата. Врачи констатировали смерть.

Местный Telegram-канал "XM-inside" сообщает, что погибшему было 67 лет. Мужчине, которого удалось спасти, 48 лет.

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