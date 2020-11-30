Правоохранители устанавливают все обстоятельства / УНИАН
В Николаеве погибли супруги: тела родителей обнаружила дочь, которая пришла их проведать.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
На месте трагедии правоохранители предварительно установили, что 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а затем застрелился сам.
По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Для установления окончательной причины смерти тела, а также пистолет, с которого осуществлены выстрелы, будут направлены на проведение экспертизы.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливает следствие.
Другие криминальные новости Украины
- На побережье залива в Одесской области нашли мертвой голую женщину
- Под Киевом женщина из-за ревности насмерть забила мужчину ножкой стола
- На Киевщине в квартире нашли тела женщины и ребенка
- Пригрезилось, что убил соседа: на Львовщине нетрезвый мужчина сдался полиции
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram