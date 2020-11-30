Начато уголовное производство.

В Николаеве погибли супруги: тела родителей обнаружила дочь, которая пришла их проведать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На месте трагедии правоохранители предварительно установили, что 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а затем застрелился сам.

По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Для установления окончательной причины смерти тела, а также пистолет, с которого осуществлены выстрелы, будут направлены на проведение экспертизы.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливает следствие.

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Автор: Юрий Годован