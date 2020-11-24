Во время ДТП один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка с площадки.

Во Львове водитель Volkswagen Touareg снес детскую площадку, повредив перед этим три автомобиля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции во Львовской области Екатерина Рыбий.

По ее словам, предварительно установлено, что водитель Touareg ударил припаркованный автомобиль Nissan, затем – BMW, а тот уже по инерции – Мazda.

"Дальше была детская площадка - горка и качели. Водителя установили по свидетельствам очевидцев, он документов не предоставил. Его отправили на освидетельствование относительно состояния опьянения, однако проходить проверку он отказался», - отметила Рыбий.

Позже в патрульной полиции области сообщили, что водителем оказался 24-летний львовянин.

Там также отметили, что во время ДТП один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка с площадки.

На нарушителя патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП. Также составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 261 (административное задержание) КоАП.

Как сообщил в Facebook руководитель ОО «Варта-1» Игорь Зинкевич, ДТП произошло сегодня, 24 ноября, около 15:00 по улице Торфяной в Львове.

«Ул. Торфяная, детская площадка, без жертв (успели вовремя забрать детей). Пьяный водитель на Touareg снес горку и повис на качелях», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции Львовской области, обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.

Судя по видео, обнародованном очевидцами, на лобовом стекле автомобиля видно пропуск Главного управления Нацполиции во Львовской области.

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Автор: Мирослава Бзикадзе