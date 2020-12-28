Полиция устанавливает обстоятельства аварии на шахте.

В Луганской области в результате обвала на шахте погиб горняк.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня около полуночи в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря в 23:40 произошел обвал в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м", - говорится в сообщении.

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В частности, под завалами находились двое работников, с одним из них была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден погибшим.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.

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Автор: Виталий Саенко