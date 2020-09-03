Пострадавший водитель категорически отказался писать заявление на обидчиков, а также ехать в больницу.

В Луцке 2 сентября группа лиц прямо посреди дороги избила водителя маршрутки.

Как сообщают "Волинські новини", маршрутку №12 подрезали, после чего вытащили водителя из салона и избили. Инцидент сняли на видео случайные очевидцы. На записи видно, как мужчина пытается убежать, однако один из нападавших его догнал и нанес многочисленные удары.

Как сообщает "Суспільне.Волинь " со ссылкой на пресс-службу полиции области, причиной инцидента, вероятно, являются долговые обязательства водителя. По словам пресс-секретаря областного управления полиции Ольги Бузулук, 35-летний водитель маршрутки в категорической форме отказался писать заявление на обидчиков в полицию. Также мужчина отказался от госпитализации. Один из нападавших уже установлен.

"Устанавливаются и те три человека, которые наносили телесные повреждения и сегодня с ними будут общаться. Будут выяснять почему так произошло", - говорит Ольга Бузулук.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о хулиганстве.

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Автор: Юрий Годован