В Кропивницком двое несовершеннолетних, которые ранее, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убили мужчину, получили приговоры суда.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, преступление было совершено в мае 2019 года. Тогда обвиняемые нанесли своей жертве тяжкие телесные повреждения, от которых та скончалась.
"Группа несовершеннолетних распивала алкогольные напитки, когда к ним подошел пострадавший. Завязался спор, в ходе которого несовершеннолетними нанесены мужчине многочисленные телесные повреждения в область головы и туловища, от которых мужчина впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ лесополосе в Кропивницком нашли повешенным капитана ВСУ
Суд назначил одному из злоумышленников наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы, другому – пять лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. В ведомстве добавили, что к преступлению причастен еще один малолетний, однако на момент совершения убийства он не достиг возраста уголовной ответственности. В отношении его применили принудительные воспитательные меры, поместив в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 2 года.
Другие криминальные новости Украины
- В Сумах мужчина поджег дом со своей тетей и маленьким ребенком (видео)
- Под Мариуполем полицейский застрелил директора рынка, сын которого незаконно рубил лес: версии сторон и фото
- В Киеве задержали 60-летнего иностранца, который из ревности жестоко избил подругу
- В Одессе неадекват расчленил двух человек и пошел голым гулять с отрезанной головой (ВИДЕО, фото 18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram