Еще один несовершеннолетний фигурант проведет два года в воспитательном учреждении для подростков.

В Кропивницком двое несовершеннолетних, которые ранее, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убили мужчину, получили приговоры суда.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, преступление было совершено в мае 2019 года. Тогда обвиняемые нанесли своей жертве тяжкие телесные повреждения, от которых та скончалась.

"Группа несовершеннолетних распивала алкогольные напитки, когда к ним подошел пострадавший. Завязался спор, в ходе которого несовершеннолетними нанесены мужчине многочисленные телесные повреждения в область головы и туловища, от которых мужчина впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Суд назначил одному из злоумышленников наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы, другому – пять лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. В ведомстве добавили, что к преступлению причастен еще один малолетний, однако на момент совершения убийства он не достиг возраста уголовной ответственности. В отношении его применили принудительные воспитательные меры, поместив в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 2 года.

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Автор: УНИАН