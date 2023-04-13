В одном из поселков Киевской области подтоплены две улицы.

В поселке Иванков Киевской области в результате длительных дождей размыло дамбу местного пруда.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. "Стихийное бедствие в Вышгородском районе! В поселке Иванков в результате продолжительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы", - подчеркнул он.

Небытов сообщил, что сейчас полицейские и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям всячески способствуют местным жителям преодолеть бедствие, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов.

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"Уровень воды постепенно снижается", - добавил глава полиции области.

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупредили, что на днях вследствие весеннего половодья через Киевскую гидроэлектростанцию может подняться уровень воды в Днепре.

В КГГА заверили, что столичные службы мониторят ситуацию и готовы применить все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

Сегодня, 13 апреля, в ГСЧС рассказали, что в связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Фиксируется затопление пойм и отдельных участков, в частности, в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

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