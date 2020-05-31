На Киевщине трагически погиб 13-летний мальчик (фото)

Ребенка нашли под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса.

В Кагарлыкском районе Киевской области трагически погиб 13-летний мальчик.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

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Сообщается, что накануне родители вместе с ребенком приехали из столицы в дачный дом. Мальчик ушел гулять в 16:30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часа обратились за помощью к полиции.

На поиски школьника были задействованы личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность.

Как отмечается, тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животного комплекса.

На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.

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