Во время задержания правоохранители пытались убежать.

В столице на вымогательстве 250 тыс. грн задержаны двое оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Читайте такжеВ Одесской области на вымогании взяток попались сотрудники лесхозаКак сообщает Офис

Генерального прокурора, в отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения.

После передачи части суммы - 85 тыс. грн - полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Во время задержания правоохранители пытались убежать.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: УНИАН