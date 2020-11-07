В столице на вымогательстве 250 тыс. грн задержаны двое оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований Нацполиции.
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Генерального прокурора, в отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").
По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения.
После передачи части суммы - 85 тыс. грн - полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК.
Во время задержания правоохранители пытались убежать.
Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
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