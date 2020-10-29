На Центральном железнодорожном вокзале Киева правоохранители задержали мужчину, который опоил пассажира сильнодействующими психотропными веществами и ограбил.
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полиции Киева, преступник использовал сильнодействующее психотропное вещество, которое незаметно подлил пассажиру в емкость со спиртным.
По информации правоохранителей, о том, что на территории вокзала лежит мужчина в бессознательном состоянии, сообщили врачи скорой медицинской помощи.
Как выяснилось в дальнейшем, мужчина познакомился с компанией прохожих возле одного из кафе. «Далее он продолжил общение с одним из них за бутылкой алкоголя. Под действием психотропного вещества он потерял сознание и пришел в себя уже в больнице. Там он выявил, что исчезли его личные вещи», - говорится в сообщении.
Также мужчина вспомнил, что перед этим возле входа в столичный вокзала он употреблял алкоголь со знакомым. Оперативные сотрудники полиции в ходе отработки территории вокзала установили и задержали нарушителя.
Это 40-летний житель Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По данному факту следственным отделом полиции на станциях железнодорожного транспорта Главного управления Нацполиции в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса ("грабеж"). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
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