Злоумышленником оказался 40-летний житель Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева правоохранители задержали мужчину, который опоил пассажира сильнодействующими психотропными веществами и ограбил.

Читайте такжеВ Ужгороде полицейские задержали 15-летнего парня за разбойное нападение на АЗС (видео)Как сообщили в Отделе коммуникации

полиции Киева, преступник использовал сильнодействующее психотропное вещество, которое незаметно подлил пассажиру в емкость со спиртным.

По информации правоохранителей, о том, что на территории вокзала лежит мужчина в бессознательном состоянии, сообщили врачи скорой медицинской помощи.

Как выяснилось в дальнейшем, мужчина познакомился с компанией прохожих возле одного из кафе. «Далее он продолжил общение с одним из них за бутылкой алкоголя. Под действием психотропного вещества он потерял сознание и пришел в себя уже в больнице. Там он выявил, что исчезли его личные вещи», - говорится в сообщении.

Также мужчина вспомнил, что перед этим возле входа в столичный вокзала он употреблял алкоголь со знакомым. Оперативные сотрудники полиции в ходе отработки территории вокзала установили и задержали нарушителя.

Это 40-летний житель Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту следственным отделом полиции на станциях железнодорожного транспорта Главного управления Нацполиции в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса ("грабеж"). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Автор: Инна Андалицкая