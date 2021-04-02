Пострадавший мужчина пыталась отбиться от нападавшего бутылкой пива. Соседи услышали крики и вызвали полицию.

В израильском городе Холон мужчина заподозрил свою гражданскую жену в том, что она изменяет ему с его другом и решил отомстить.

Читайте такжеВ Умани неизвестные напали на хасида в супермаркете - разбили нос (фото)В частности, 35-летний мужчина пригласил товарища в дом своей матери под предлогом дружеской встречи. Во время этой встречи он собирался проверить подозрения и потребовать объяснений.

Однако все пошло другим путем, передает ТСН со ссылкой на сайт Mynet. Вместо разговора мужчина напал на приятеля, вероятно, ударил его ножом, после чего избил, сломав нос и челюсть. Затем раздел догола и изнасиловал.

Пострадавший мужчина пыталась отбиться бутылкой пива. Соседи услышали крики и вызвали полицию. Она задержала подозреваемого, а травмированному мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.

Полиция обратилась в суд с просьбой продлить содержание подозреваемого под стражей. Мужчина, в свою очередь, сообщил суду, что "только защищался от приятеля, который напал на него с бутылкой пива в руке".

Кроме того, полиция предполагает, что мать арестованного, которая находилась дома во время случившегося, смыла следы крови и попыталась скрыть улики, в связи с чем ее допросили.

Суд продлил содержание подозреваемого под стражей. Против него собираются выдвинуть обвинение в причинении телесных повреждений, незаконном владении ножом, нападении на человека и совершении насильственного акта.

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Автор: Ирина Погорелая