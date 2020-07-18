На Прикарпатье области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле
22:23, 18 июля 2020Происшествия
55 0
Жертв и пострадавших нет.
На борту самолета находился только пилот / фото ГСЧС
В Ивано-Франковской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле.
Читайте такжеВзрыв возле метро в Киеве: стало известно о состоянии пострадавшего
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 18:30 в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Коломыя совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет.
Жертв и пострадавших нет. На борту находился только пилот.
К ликвидации аварии от ГСЧС привлечены 5 человек и 1 единица техники.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter