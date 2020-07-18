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На Прикарпатье области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле

22:23, 18 июля 2020
Происшествия
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На борту самолета находился только пилот / фото ГСЧС

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 18:30 в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Коломыя совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет.

Жертв и пострадавших нет. На борту находился только пилот.

К ликвидации аварии от ГСЧС привлечены 5 человек и 1 единица техники.

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