В результате обстрела мужчина не пострадал, отметили в Херсонском горсовете.

В Херсонской области в результате автоматного обстрела погибла женщина, которая вместе с мужем на лодке пересекала Днепр.

Мужчина и женщина направлялись с дачи, которая находится в Голопристанском районе, об этом идет речь в сообщении на странице Херсонского городского совета в Facebook.

"4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужем на лодке пересекала Днепр... К сожалению, женщина не выжила...", - отметили в горсовете.

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Согласно сообщению, мужчина не пострадал.

Ситуация в Херсонской области во время войны с РФ - важнейшие новости

Противники после отступления с правобережья региона на левобережье не раз обстреливали освобожденные территории, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 декабря, председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что в области в результате обстрела 3 числа погиб человек, и еще один был ранен.

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