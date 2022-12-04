Из-за атаки пострадала семейная пара, мужчина погиб.

Российские оккупанты продолжают терроризировать освобожденные территории Херсонщины обстрелами. В результате вчерашних ударов по селу Республиканец пострадала семейная пара. Мужчина погиб, а женщину доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в официальном Telegram-канале, село Республиканец Миловской громады рашисты обстреляли из танков. Мужчина из семейной пары погиб на месте, а его жена получения серьезные травмы.

"Пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге. Сейчас она находится в реанимационном отделении, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — добавил Янушевич.

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Обстрелы Херсонщины: последняя информация

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по состоянию на 28 ноября оккупанты 258 раз ударили по освобожденной территории Херсонщины. Атаки совершили по 30 населенным пунктам.

С тех пор статистика выросла, например, за сутки 1 декабря рашисты 34 раза обстреляли территорию региона. В результате погиб один человек, а еще двое получили ранения.

Сегодня, 4 декабря, россияне ударили по жилым кварталам Херсона и населенным пунктам в области. Для обстрелов враг использовал РСЗО, танки, минометы и артиллерию. Жертвами оказались трое человек — один погиб, а остальные ранены.

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